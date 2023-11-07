«Ведомости»: «Единая Россия» начнет президентскую кампанию в декабре

07 ноября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Партия «Единая Россия» проведет съезд в декабре после старта президентской кампании Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году «Единая Россия» планирует провести съезд партии на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Депутаты намерены обсудить проведение президентской кампании. Об этом журналистам сообщили несколько источников из партии. Они подчеркнули, что съезд пройдет в декабре, когда уже начнется проведение самой кампании. «Единая Россия» планирует провести однодневный съезд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ во второй половине декабря. <…> Cъезд пройдет, когда уже стартует кампания», — написали журналисты газеты «Ведомости», ссылаясь на представителей партии. Отмечается, что данное мероприятие продлится один день, чтобы обсудить роль партии в ходе президентской кампании. При этом источники пояснили, что эта роль по большей части будет идеологической. Сам съезд также будет проведен без излишеств, написали авторы материала. Источники из «Единой России» назвали предстоящие президентские выборы плебисцитарными. То есть, выборы будут ограничиваться схемой: одобрить или опровергнуть кандидата. Предположительно, съезд партии состоится 13 декабря. О старте кампании же объявят в период с 8 по 18 декабря. Ранее сообщалось, что в РФ появился первый кандидат на пост президента. Это бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС) Борис Надеждин. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сроки президентской кампании будут объявлены с 17 по 19 декабря. Сами выборы запланированы на март 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» планирует провести съезд партии на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Депутаты намерены обсудить проведение президентской кампании. Об этом журналистам сообщили несколько источников из партии. Они подчеркнули, что съезд пройдет в декабре, когда уже начнется проведение самой кампании. «Единая Россия» планирует провести однодневный съезд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ во второй половине декабря. <…> Cъезд пройдет, когда уже стартует кампания», — написали журналисты газеты «Ведомости», ссылаясь на представителей партии. Отмечается, что данное мероприятие продлится один день, чтобы обсудить роль партии в ходе президентской кампании. При этом источники пояснили, что эта роль по большей части будет идеологической. Сам съезд также будет проведен без излишеств, написали авторы материала. Источники из «Единой России» назвали предстоящие президентские выборы плебисцитарными. То есть, выборы будут ограничиваться схемой: одобрить или опровергнуть кандидата. Предположительно, съезд партии состоится 13 декабря. О старте кампании же объявят в период с 8 по 18 декабря. Ранее сообщалось, что в РФ появился первый кандидат на пост президента. Это бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС) Борис Надеждин. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сроки президентской кампании будут объявлены с 17 по 19 декабря. Сами выборы запланированы на март 2024 года.