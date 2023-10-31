В РФ появился первый кандидат на пост президента

Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году.
«Я обратился с просьбой о выдвижении в политсовет партии «Гражданская инициатива», — заявил Надеждин в беседе с «Ведомостями». По его словам, лидер партии Андрей Нечаев одобрил просьбу.
Нечаев подтвердил выдвижение Надеждина. «У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любом случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно», — заявил он. Партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и в региональных парламентах. Для выдвижения нужно собрать 100 тысяч подписей. Отмечается, что на один регион должно быть не больше 2500 подписей.
Надеждин подчеркнул, что штабы для сбора подписей будут доступны в 53 регионах. По его словам, «Гражданская инициатива» уже составила список городов, в которых проживает больше 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что не будет собирать подписи в кавказских и новых регионах.
Надеждин сейчас является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. Свою политическую карьеру он начинал с горсовета Долгопрудного, депутатом которого был в 1990—1997 годах. В декабре 1995 года пробовал выдвижение в депутаты Госдумы второго созыва, но проиграл. В 1997—1998 годах был советником первого вице-премьера Бориса Немцова, а также помощником премьера, нынешнего первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. В 1999 году он вошел в политсовет партии СПС, был избран в Госдуму и стал заместителем руководителя ее фракции.
На президентских выборах 2012 года Надеждин был доверенным лицом нынешнего лидера СРЗП Сергея Миронова. В 2015 году он участвовал в праймеризе «Единой России», но уступил Ирине Родниной. На выборах 2016 года выдвигался от Партии роста, но партия в Думу не прошла. В 2019 году избрался в муниципальный совет Долгопрудного от «Справедливой России», не являясь ее членом.
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