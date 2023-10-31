В РФ появился первый кандидат на пост президента

Борис Надеждин объявил о своей кандидатуре в президенты РФ

31 октября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Борис Надеждин заявил, что Андрей Нечаев поддержал его решение баллотироваться в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Я обратился с просьбой о выдвижении в политсовет партии «Гражданская инициатива», — заявил Надеждин в беседе с «Ведомостями». По его словам, лидер партии Андрей Нечаев одобрил просьбу. Нечаев подтвердил выдвижение Надеждина. «У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любом случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно», — заявил он. Партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и в региональных парламентах. Для выдвижения нужно собрать 100 тысяч подписей. Отмечается, что на один регион должно быть не больше 2500 подписей. Надеждин подчеркнул, что штабы для сбора подписей будут доступны в 53 регионах. По его словам, «Гражданская инициатива» уже составила список городов, в которых проживает больше 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что не будет собирать подписи в кавказских и новых регионах. Надеждин сейчас является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. Свою политическую карьеру он начинал с горсовета Долгопрудного, депутатом которого был в 1990—1997 годах. В декабре 1995 года пробовал выдвижение в депутаты Госдумы второго созыва, но проиграл. В 1997—1998 годах был советником первого вице-премьера Бориса Немцова, а также помощником премьера, нынешнего первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. В 1999 году он вошел в политсовет партии СПС, был избран в Госдуму и стал заместителем руководителя ее фракции. На президентских выборах 2012 года Надеждин был доверенным лицом нынешнего лидера СРЗП Сергея Миронова. В 2015 году он участвовал в праймеризе «Единой России», но уступил Ирине Родниной. На выборах 2016 года выдвигался от Партии роста, но партия в Думу не прошла. В 2019 году избрался в муниципальный совет Долгопрудного от «Справедливой России», не являясь ее членом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Он стал первым кандидатом, который объявил о своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Я обратился с просьбой о выдвижении в политсовет партии «Гражданская инициатива», — заявил Надеждин в беседе с «Ведомостями». По его словам, лидер партии Андрей Нечаев одобрил просьбу. Нечаев подтвердил выдвижение Надеждина. «У нас есть около двух десятков регионов с сильными отделениями. В любом случае для сбора подписей и для агитационной кампании штабы создаются заодно», — заявил он. Партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и в региональных парламентах. Для выдвижения нужно собрать 100 тысяч подписей. Отмечается, что на один регион должно быть не больше 2500 подписей. Надеждин подчеркнул, что штабы для сбора подписей будут доступны в 53 регионах. По его словам, «Гражданская инициатива» уже составила список городов, в которых проживает больше 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что не будет собирать подписи в кавказских и новых регионах. Надеждин сейчас является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. Свою политическую карьеру он начинал с горсовета Долгопрудного, депутатом которого был в 1990—1997 годах. В декабре 1995 года пробовал выдвижение в депутаты Госдумы второго созыва, но проиграл. В 1997—1998 годах был советником первого вице-премьера Бориса Немцова, а также помощником премьера, нынешнего первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. В 1999 году он вошел в политсовет партии СПС, был избран в Госдуму и стал заместителем руководителя ее фракции. На президентских выборах 2012 года Надеждин был доверенным лицом нынешнего лидера СРЗП Сергея Миронова. В 2015 году он участвовал в праймеризе «Единой России», но уступил Ирине Родниной. На выборах 2016 года выдвигался от Партии роста, но партия в Думу не прошла. В 2019 году избрался в муниципальный совет Долгопрудного от «Справедливой России», не являясь ее членом.