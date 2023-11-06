Курганцев предупредили о плохой видимости из-за тумана

В Кургане заметили туман. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС Курганской области.
«Если вы водитель: сократите скоростной режим, откажитесь от маневров за рулем и неожиданного торможения. Если вы пешеход: будьте предельно внимательными при переходе улиц и дорог; при движении по краю проезжей части обозначайте себя светоотражающими элементами», — указано в посте канала.
В тексте также сообщается, что курганским водителям необходимо использовать габаритные огни, а также противотуманные фары и фары ближнего света. Отмечается, в данной ситуации категорически запрещается использовать дальний свет.
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