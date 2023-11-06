06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Курганцев предупредили о плохой видимости из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Курган
Жителей Кургана предупредили о тумане Фото:

В Кургане заметили туман. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС Курганской области.

«Если вы водитель: сократите скоростной режим, откажитесь от маневров за рулем и неожиданного торможения. Если вы пешеход: будьте предельно внимательными при переходе улиц и дорог; при движении по краю проезжей части обозначайте себя светоотражающими элементами», — указано в посте канала.

В тексте также сообщается, что курганским водителям необходимо использовать габаритные огни, а также противотуманные фары и фары ближнего света. Отмечается, в данной ситуации категорически запрещается использовать дальний свет.

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В Кургане заметили туман. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС Курганской области. «Если вы водитель: сократите скоростной режим, откажитесь от маневров за рулем и неожиданного торможения. Если вы пешеход: будьте предельно внимательными при переходе улиц и дорог; при движении по краю проезжей части обозначайте себя светоотражающими элементами», — указано в посте канала. В тексте также сообщается, что курганским водителям необходимо использовать габаритные огни, а также противотуманные фары и фары ближнего света. Отмечается, в данной ситуации категорически запрещается использовать дальний свет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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