Мост давно находится в аварийном состоянии и непригоден для ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Есаульский Сосновского района Челябинской области третий год после заключения контракта ждут строительства нового моста. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Единственный мост, соединяющий две части поселка Есаульский, построили 70 лет назад. Был заключен контракт на строительство на сумму 25 млн в 2021 году, после его расторжения новый контракт 2022 года на 60 млн рублей также был расторгнут. Люди шутят, что в этом месте скорее бобры построят нормальный мост, чем подрядчики», — сообщил URA.RU Рыжий.

Исполком «Народного фронта» поставил стройку моста на контроль летом текущего года. По словам Рыжего, в администрации Сосновского района после обращения регионального СКР пообещали сдать мост к 31 октября 2023 года, однако сделано этого не было.

«Мы направили обращение в администрацию Сосновского района с целью получить разъяснения, по какой причине снова произошел перенос срока строительства. Кроме того, мы обратились в прокуратуру региона и Следственный комитет с целью проведения проверки по данному факту», — уточнил Рыжий.

URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района с вопросом о причинах длительного возведения и дате сдачи нового моста. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.