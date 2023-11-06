Мэр Челябинска призвала привлечь больше рабочих на улицы из-за нецивилизованных горожан

Мэр Челябинска Котова поручила усилить уборку улиц после Дня народного единства

Наталья Котова поручила вывести на улицы больше рабочих из-за мусора и опавшей листвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила привлечь больше подрядчиков на уборку улиц после праздничных выходных. Причиной стало неумение горожан цивилизованно отдыхать, заявила Котова на аппаратном совещании в мэрии 7 ноября.

«Много мусора и опавшая листва на газонах и остановках. Нужно привлечь всех подрядчиков. Жители отдыхали. Не научились еще у нас отдыхать цивилизованно, чтобы весь мусор бросать в урны, либо забирать с собой. Его оставляют на улицах», — отметила Котова.

Мэр также отметила, что на улицах должна продолжать работу летняя техника. Котова акцентировала внимание на уборке листвы. Она отметила, что ее необходимо убрать за дни потепления, а не дожидаться весенних субботников.