06 ноября 2023
05 ноября 2023

Мэр Челябинска призвала привлечь больше рабочих на улицы из-за нецивилизованных горожан

Мэр Челябинска Котова поручила усилить уборку улиц после Дня народного единства
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Наталья Котова поручила вывести на улицы больше рабочих из-за мусора и опавшей листвы Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила привлечь больше подрядчиков на уборку улиц после праздничных выходных. Причиной стало неумение горожан цивилизованно отдыхать, заявила Котова на аппаратном совещании в мэрии 7 ноября.

«Много мусора и опавшая листва на газонах и остановках. Нужно привлечь всех подрядчиков. Жители отдыхали. Не научились еще у нас отдыхать цивилизованно, чтобы весь мусор бросать в урны, либо забирать с собой. Его оставляют на улицах», — отметила Котова.

Мэр также отметила, что на улицах должна продолжать работу летняя техника. Котова акцентировала внимание на уборке листвы. Она отметила, что ее необходимо убрать за дни потепления, а не дожидаться весенних субботников.

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Мэр Челябинска Наталья Котова поручила привлечь больше подрядчиков на уборку улиц после праздничных выходных. Причиной стало неумение горожан цивилизованно отдыхать, заявила Котова на аппаратном совещании в мэрии 7 ноября. «Много мусора и опавшая листва на газонах и остановках. Нужно привлечь всех подрядчиков. Жители отдыхали. Не научились еще у нас отдыхать цивилизованно, чтобы весь мусор бросать в урны, либо забирать с собой. Его оставляют на улицах», — отметила Котова. Мэр также отметила, что на улицах должна продолжать работу летняя техника. Котова акцентировала внимание на уборке листвы. Она отметила, что ее необходимо убрать за дни потепления, а не дожидаться весенних субботников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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