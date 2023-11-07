Израиль обозначил сроки наземной операции в Газе, которые требуют США

Politico: ЦАХАЛ должен закончить операцию в Газе за 2-3 недели по требованию США
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, броневик, израиль, бронетранспортер, сектор газа, stock, цахал
У ЦАХАЛ есть несколько недель на проведение операции в Газе, сказал экс-премьер Эхуд Барак Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

У Израиля есть две-три недели на завершение операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский экс-премьер Эхуд Барак, подчеркнув, что такие сроки обозначены из-за недовольства США.

«Видно, что окно закрывается. Ясно, что мы идем к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю что делать, но мы не можем их игнорировать. Нам придется смириться с американскими требованиями в течение ближайших двух-трех недель, а, возможно, и меньше», — признался Барак в интервью Politico.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения сектора Газа зашла на территорию анклава 3 ноября. В ближайшие 48 часов страна собирается полноценно начать наземную операцию в самом городе. Также министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа. Это вызвало критику среди ряда стран, после чего министр ушел в отставку.

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У Израиля есть две-три недели на завершение операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский экс-премьер Эхуд Барак, подчеркнув, что такие сроки обозначены из-за недовольства США. «Видно, что окно закрывается. Ясно, что мы идем к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю что делать, но мы не можем их игнорировать. Нам придется смириться с американскими требованиями в течение ближайших двух-трех недель, а, возможно, и меньше», — признался Барак в интервью Politico. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения сектора Газа зашла на территорию анклава 3 ноября. В ближайшие 48 часов страна собирается полноценно начать наземную операцию в самом городе. Также министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа. Это вызвало критику среди ряда стран, после чего министр ушел в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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