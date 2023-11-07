Израиль обозначил сроки наземной операции в Газе, которые требуют США

У Израиля есть две-три недели на завершение операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский экс-премьер Эхуд Барак, подчеркнув, что такие сроки обозначены из-за недовольства США.
«Видно, что окно закрывается. Ясно, что мы идем к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю что делать, но мы не можем их игнорировать. Нам придется смириться с американскими требованиями в течение ближайших двух-трех недель, а, возможно, и меньше», — признался Барак в интервью
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения сектора Газа зашла на территорию анклава 3 ноября. В ближайшие 48 часов страна собирается полноценно начать наземную операцию в самом городе. Также министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа. Это вызвало критику среди ряда стран, после чего министр ушел в отставку.
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