В Израиле заговорили о ядерном ударе по Газе: главное о войне на Ближнем Востоке

Израильский министр лишился поста после слов о ядерном ударе по Газе
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Война на Ближнем Востоке идет почти месяц Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что его страна могла бы сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. После этих слов он лишился должности. URA.RU приводит главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 5 ноября.

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Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что его страна могла бы сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. После этих слов он лишился должности. URA.RU приводит главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 5 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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