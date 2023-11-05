В Израиле заговорили о ядерном ударе по Газе: главное о войне на Ближнем Востоке

Израильский министр лишился поста после слов о ядерном ударе по Газе

05 ноября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что его страна могла бы сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. После этих слов он лишился должности. URA.RU приводит главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 5 ноября.