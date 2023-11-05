В Израиле заговорили о ядерном ударе по Газе: главное о войне на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке идет почти месяц
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что его страна могла бы сбросить ядерную бомбу на сектор Газа. После этих слов он лишился должности. URA.RU приводит главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 5 ноября.
- Элияху высказался, что Израиль мог бы нанести по сектору Газа ядерный удар. Спустя время он лишился должности. В палестинском движении ХАМАС заявили, что слова об атомной бомбе отражают терроризм Израиля.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Палестину. Там он поговорил с президентом страны Махмудом Аббасом. Последний заявил Блинкену, что Израиль должен остановить наземную операцию.
- Во время встречи госсекретарь США поддержал палестинцев на западном берегу реки Иордан. По его словам, они не должны испытывать насилие со стороны Израиля.
- Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщил, что США обеспокоены атаками Израиля по Газе. Он отметил, что из-за наземной операции в анклаве гибнут невинные люди.
- Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что его страна нанесет сильный удар по США. Государство откажется от этой идеи, если Вашингтон повлияет на прекращение огня на Ближнем Востоке.
- Военные Израиля получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС. Они являются ключевой целью в наземной операции.
- Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе. Она была запущена из Йемена.
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