Житель ЯНАО с топором угрожал убить бывшую жену и дочь

В Тарко-Сале (ЯНАО) мужчина угрожал убийством бывшей жене и дочери, а также напал на сотрудника полиции, приехавшего на его задержание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.
«В Тарко-Сале 45-летний нетрезвый мужчина проявил агрессию в отношении бывшей супруги. Спасаясь, она скрылась в соседней квартире у дочери. Выкрикивая угрозы убийством в адрес обеих женщин, мужчина стал наносить удары топором по двери и окну жилого помещения», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Испуганные мать и дочь вызвали полицию. Приехав на место, сотрудники посадили дебошира в служебный автомобиль, где он ударил одного из силовиков.
По итогу суд приговорил преступника к 19 месяцам принудительных работ. Он также должен будет отдавать в пользу государства 10% своей зарплаты.
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