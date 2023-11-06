Житель ЯНАО с топором угрожал убить бывшую жену и дочь

07 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Агрессивный мужчина схватился за топор и начал рубить дверь (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) мужчина угрожал убийством бывшей жене и дочери, а также напал на сотрудника полиции, приехавшего на его задержание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. «В Тарко-Сале 45-летний нетрезвый мужчина проявил агрессию в отношении бывшей супруги. Спасаясь, она скрылась в соседней квартире у дочери. Выкрикивая угрозы убийством в адрес обеих женщин, мужчина стал наносить удары топором по двери и окну жилого помещения», — рассказали URA.RU в ведомстве. Испуганные мать и дочь вызвали полицию. Приехав на место, сотрудники посадили дебошира в служебный автомобиль, где он ударил одного из силовиков. По итогу суд приговорил преступника к 19 месяцам принудительных работ. Он также должен будет отдавать в пользу государства 10% своей зарплаты.

В Тарко-Сале (ЯНАО) мужчина угрожал убийством бывшей жене и дочери, а также напал на сотрудника полиции, приехавшего на его задержание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. «В Тарко-Сале 45-летний нетрезвый мужчина проявил агрессию в отношении бывшей супруги. Спасаясь, она скрылась в соседней квартире у дочери. Выкрикивая угрозы убийством в адрес обеих женщин, мужчина стал наносить удары топором по двери и окну жилого помещения», — рассказали URA.RU в ведомстве. Испуганные мать и дочь вызвали полицию. Приехав на место, сотрудники посадили дебошира в служебный автомобиль, где он ударил одного из силовиков. По итогу суд приговорил преступника к 19 месяцам принудительных работ. Он также должен будет отдавать в пользу государства 10% своей зарплаты.