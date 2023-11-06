Власти выделяют 8 млн рублей на проект строительства спорткомплекса в Соликамске

В спорткомплексе должны быть бассейны и сауны Фото: Илья Московец © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) планируют построить новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, а также залами для игры в волейбол и настольный теннис. Разработчика проекта строительства ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более восьми миллионов рублей.

«Разработка проектно-сметной документации для строительства спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного в Соликамске. Объект включает в себя бассейны на 25 и 10 метров, зал для игры в волейбол, зал для настольного тенниса, сауну, кафе, тренерские, а также пристроенное здание для проживания и отдыха спортсменов. Начальная и максимальная цена контракта — 8,3 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что разработать проект строительства необходимо до конца 2024 года. Заказчиком работ выступает муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти объявили конкурс на поставку и монтаж блочно-модульного здания лыжной базы. Начальная и максимальная цена контракта составляет 8,3 млн рублей.