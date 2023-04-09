В Пермском крае власти ищут подрядчика для строительства лыжной базы

Лыжную базу разместят в Куеде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское МБУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики» объявило конкурс на поставку модульного здания лыжной базы. Ее необходимо разместить в поселке Куеда. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 8,3 млн рублей. Соответствующая информация содержится в техзадании, размещенном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Поставка быстровозводимого блочно-модульного здания „Лыжная база“. Одноэтажное строение площадью не менее 144 квадратных метров. Назначение — организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы среди населения, повышение уровня занимающихся физкультурой и спортом. Начальная и максимальная цена контракта — 8,3 млн рублей», — указано в документе.

Уточняется, что в здании должны быть предусмотрены мужская и женская раздевалки, санузлы, душевая, тренерская комната, помещение для хранения и обработки лыж и теплая стоянка для снегохода. Расчетный срок службы базы — не менее 10 лет. Заявки на конкурс принимаются до 17 апреля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти ищут подрядчика для изготовления и поставки мобильного туристско-информационного центра. Начальная и максимальная цена контракта составляет 9,5 млн рублей.