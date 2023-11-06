06 ноября 2023

Свердловчанин расстрелял сыновей из ружья

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Мужчина был недоволен, что его дети бездельничают (архивное фото) Фото:

В Туринской Слободе (Свердловская область) 73-летний мужчина разругался с сыновьями и выстрелил в них из ружья. Один из них скончался до приезда скорой помощи, пишут в соцсетях.

«В порыве гнева 73-летний мужчина взялся за ружье и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот, а старшему — в руку. Младший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, другого сына — увезли в больницу», — пишет telegram-канал Shot.

После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Силовикам он сказал, что хотел воспитать сыновей, которые бездельничали. В пресс-службе СК по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позже.

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В Туринской Слободе (Свердловская область) 73-летний мужчина разругался с сыновьями и выстрелил в них из ружья. Один из них скончался до приезда скорой помощи, пишут в соцсетях. «В порыве гнева 73-летний мужчина взялся за ружье и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот, а старшему — в руку. Младший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, другого сына — увезли в больницу», — пишет telegram-канал Shot. После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Силовикам он сказал, что хотел воспитать сыновей, которые бездельничали. В пресс-службе СК по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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