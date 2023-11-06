Свердловчанин расстрелял сыновей из ружья

Мужчина был недоволен, что его дети бездельничают (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Туринской Слободе (Свердловская область) 73-летний мужчина разругался с сыновьями и выстрелил в них из ружья. Один из них скончался до приезда скорой помощи, пишут в соцсетях.

«В порыве гнева 73-летний мужчина взялся за ружье и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот, а старшему — в руку. Младший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, другого сына — увезли в больницу», — пишет telegram-канал Shot.

После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Силовикам он сказал, что хотел воспитать сыновей, которые бездельничали. В пресс-службе СК по Свердловской области обещали прокомментировать инцидент позже.