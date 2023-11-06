Челябинец с помощью пистолета выбивал для себя увольнение с производства

Мужчина пошел на преступление ради увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из производств в Челябинске работник требовал себя уволить, угрожая менеджеру пистолетом. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе Росгвардии региона, после задержания его передали сотрудникам полиции.

«К росгвардейцам обратилась менеджер по персоналу производства. Она рассказала, что несколькими минутами назад в ее кабинет ворвался работник с требованием немедленного увольнения. При этом, со слов женщины, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и высказывал в ее адрес угрозы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сотрудник был оперативно установлен и задержан. Им оказался 42-летний челябинец. У него изъяли пневматический пистолет. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.