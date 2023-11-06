06 ноября 2023

Челябинец с помощью пистолета выбивал для себя увольнение с производства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Мужчина пошел на преступление ради увольнения Фото:

На одном из производств в Челябинске работник требовал себя уволить, угрожая менеджеру пистолетом. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе Росгвардии региона, после задержания его передали сотрудникам полиции.

«К росгвардейцам обратилась менеджер по персоналу производства. Она рассказала, что несколькими минутами назад в ее кабинет ворвался работник с требованием немедленного увольнения. При этом, со слов женщины, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и высказывал в ее адрес угрозы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сотрудник был оперативно установлен и задержан. Им оказался 42-летний челябинец. У него изъяли пневматический пистолет. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На одном из производств в Челябинске работник требовал себя уволить, угрожая менеджеру пистолетом. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе Росгвардии региона, после задержания его передали сотрудникам полиции. «К росгвардейцам обратилась менеджер по персоналу производства. Она рассказала, что несколькими минутами назад в ее кабинет ворвался работник с требованием немедленного увольнения. При этом, со слов женщины, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, и высказывал в ее адрес угрозы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что сотрудник был оперативно установлен и задержан. Им оказался 42-летний челябинец. У него изъяли пневматический пистолет. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...