Пермский ресторан занял четвертое место на всероссийской премии

Ресторан «Nolan Wine & Kitchen» вошел в топ-10 лучших заведение Центрального федерального округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский ресторан «Nolan Wine & Kitchen» занял четвертое место в национальной премии «Wheretoeat center 2023» среди заведений Центрального федерального округа. Торжественное вручение наград прошло 6 ноября в Нижнем Новгороде.

«Топ-10 победителей национальной ресторанной премии Wheretoeat center 2023. Четвертое место — ресторан „Nolan Wine & Kitchen“, Пермь», — сказано на сайте премии. Также в шорт-лист вошел шеф-повар ресторана Антон Оборин, но награду в номинации «Шеф-повар года» он не получил.

Звание самого лучшего заведения жюри присвоило нижегородскому ресторану «Кусто». На втором месте — ресторан Yale, также из Нижнего Новгорода. Третьим стал костромской ресторан «Гроза», шеф-повара которого признали лучшим в округе. Независимая ресторанная премия «Wheretoeat» существует с 2013 года. Ее учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. Победителей выбирают эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса. В 2023 году в шорт-лист премии попали пять пермских ресторанов.