Экс-депутат Рады Царев впервые дал комментарий после покушения

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев дал первый комментарий после покушения. Он заявил, что «террористам рано или поздно придется ответить за то, что они сделали».
«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — поделился Царев в интервью
Подробности самого покушения экс-депутат не сообщил из-за тайны следствия. Сейчас он находится в больнице после ранения.
В Царева стреляли 27 октября в Ялте. Координатором нападения был местный житель, он действовал по заданию СБУ. Мужчину арестовали.
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