Суд арестовал жителя Ялты за покушение на экс-депутата Рады Царева

02 ноября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Организатор слежки за Олегом Царевым на два месяца останется под стражей Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Покушение на Олега Царева Житель Ялты, который был задержан по подозрению в организации слежки за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым, останется под стражей на два месяца. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. «Задержанный житель Ялты Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что подозреваемый был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в организации наблюдения за Царевым. Покушение на Олега Царева было совершено ночью 27 октября. Информацию о ранении Царева подтвердил журналист Александр Чаленко, а также лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В настоящее время Царев находится в реанимации и состояние его оценивается как тяжелое.

Житель Ялты, который был задержан по подозрению в организации слежки за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым, останется под стражей на два месяца. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. «Задержанный житель Ялты Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что подозреваемый был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в организации наблюдения за Царевым. Покушение на Олега Царева было совершено ночью 27 октября. Информацию о ранении Царева подтвердил журналист Александр Чаленко, а также лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В настоящее время Царев находится в реанимации и состояние его оценивается как тяжелое.