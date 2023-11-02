Суд арестовал жителя Ялты за покушение на экс-депутата Рады Царева

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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
Организатор слежки за Олегом Царевым на два месяца останется под стражей Фото:
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Покушение на Олега Царева

Житель Ялты, который был задержан по подозрению в организации слежки за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым, останется под стражей на два месяца. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма.

«Задержанный житель Ялты Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что подозреваемый был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в организации наблюдения за Царевым.

Покушение на Олега Царева было совершено ночью 27 октября. Информацию о ранении Царева подтвердил журналист Александр Чаленко, а также лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В настоящее время Царев находится в реанимации и состояние его оценивается как тяжелое.

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Житель Ялты, который был задержан по подозрению в организации слежки за бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Царевым, останется под стражей на два месяца. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. «Задержанный житель Ялты Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что подозреваемый был арестован сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в организации наблюдения за Царевым. Покушение на Олега Царева было совершено ночью 27 октября. Информацию о ранении Царева подтвердил журналист Александр Чаленко, а также лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В настоящее время Царев находится в реанимации и состояние его оценивается как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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