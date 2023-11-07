Кремль обозначил свою роль в войне Израиля и Палестины

Россия оказывает Палестине гуманитарную помощь через территорию Египта, как и другие страны. Также Москва продолжает контактировать с Израилем и палестинским движением ХАМАС с целью разрешения военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Справедливости ради мы не единственная страна которая помогает [Палестине]. Многие страны оказывают поддержку. Конечно российская сторона продолжает контакты и с Палестиной и с Израилем, и с Египтом», — рассказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что гуманитарные коридоры организует Египет на своей территории. Однако объем через пропускные пункты ограничен.
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