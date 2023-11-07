Глава «СПБ Биржи» Горюнов покидает свой пост

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Евгений Сердюков продолжит работу с контрагентами из-за санкций Фото:

Новой главой «СПБ Биржи» станет первый заместитель гендиректора Евгений Сердюков. Он сменил Романа Горюнова. Об этом сообщила биржа.

«Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава Совета директоров СПБ Биржи», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте биржи.

По словам Евгения Бирюкова, в «СПБ Бирже» будет реализовываться новая стратегия развития. Новый глава компании продолжит работу с контрагентами по установлению порядка из-за санкций.

Ранее СПБ-Биржа временно приостановила торговлю иностранными акциями. Площадка попала в санкционный списки. СПБ Биржа считается единственной площадкой в РФ для торговли иностранными акциями, передает телеканал 360.

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Новой главой «СПБ Биржи» станет первый заместитель гендиректора Евгений Сердюков. Он сменил Романа Горюнова. Об этом сообщила биржа. «Первый заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава Совета директоров СПБ Биржи», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте биржи. По словам Евгения Бирюкова, в «СПБ Бирже» будет реализовываться новая стратегия развития. Новый глава компании продолжит работу с контрагентами по установлению порядка из-за санкций. Ранее СПБ-Биржа временно приостановила торговлю иностранными акциями. Площадка попала в санкционный списки. СПБ Биржа считается единственной площадкой в РФ для торговли иностранными акциями, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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