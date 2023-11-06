06 ноября 2023

В Екатеринбурге автобус с пассажирами столкнулся с грейдером

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге грейдером врезался с пассажирским автобусом. В аварии пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, авария произошла на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге. Травмы получил пассажир автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Врачи оказывают помощь пострадавшему.

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В Екатеринбурге грейдером врезался с пассажирским автобусом. В аварии пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, авария произошла на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге. Травмы получил пассажир автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Врачи оказывают помощь пострадавшему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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