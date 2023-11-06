В Екатеринбурге автобус с пассажирами столкнулся с грейдером

07 ноября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге грейдером врезался с пассажирским автобусом. В аварии пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, авария произошла на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге. Травмы получил пассажир автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Врачи оказывают помощь пострадавшему.

В Екатеринбурге грейдером врезался с пассажирским автобусом. В аварии пострадал один человек, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, авария произошла на Краснофлотцев, 51 в Екатеринбурге. Травмы получил пассажир автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Врачи оказывают помощь пострадавшему.