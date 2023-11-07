В Челябинске подростки угнали машину такси

Подростки угнали машину после конфликта с таксистам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске двое 17-летних подростков угнали автомобиль такси, пока водитель был на улице. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодые угонщики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

«В полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Hyudai Solaris обратился мужчина. Сотрудники отдела уголовного розыска незамедлительно приняли меры к установлению возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также маршрута передвижения предполагаемых подозреваемых. Информацию о происшествии передали наружным нарядам города Челябинска и области. Вскоре автомобиль с предполагаемыми подозреваемыми был остановлен сотрудниками ГИБДД в частном секторе по улице Советская», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что угон начался с конфликта между водителем и подростками. Они вызвали такси для поездки в ближайший поселок, чтобы забрать друга. Однако по ходу поездки выяснилось, что никакого друга нет. В результате водитель остановился и вышел на улицу с одним из подростков. Второй же, воспользовавшись невнимательностью водителя пересел за руль и скрылся вместе с другом.

Сейчас оба подростка задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.