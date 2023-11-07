ФАС серьезно возьмется за Ozon и Wildberries

Глава ФАС Шаскольский: разработаны меры по борьбе с подделками на маркетплейсах

07 ноября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

При этом на маркетплейсах есть свои механизмы для борьбы с подделками, однако их недостаточно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала меры, которые помогут в борьбе с подделками на маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries. Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский. «ФАС России совместно с Объединением Корпоративных Юристов (ОКЮР), представителями маркетплейсов и правообладателями разработали практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции», — цитирует Максима Шаскольского сайт ФАС . Он рассказал подробности о разработанных мерах. Так, правообладатель может сделать контрольную закупку у частного продавца, чтобы проверить оригинальность продукции. Если выяснится, что человек торговал подделками, то их снимут с продажи. Также разработанный документ предлагает запретить продавцам заявлять, что их товар аналогичен оригиналу. Когда такие меры заработают, не уточняется. На данный момент на Ozon, Wildberries и на других подобных площадках предприниматели могут торговать своей продукцией без ограничений. Чтобы больше заработать, они могут выкладывать подделки, выдавая их за оригинал. Маркетплейсы знают об этой проблеме. Например, Ozon предлагает взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение подделок и запрещенных товаров. Wildberries в свою очередь запустил сервис для борьбы с контрафактом «Цифровой арбитраж». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала меры, которые помогут в борьбе с подделками на маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries. Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский. «ФАС России совместно с Объединением Корпоративных Юристов (ОКЮР), представителями маркетплейсов и правообладателями разработали практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции», — цитирует Максима Шаскольского сайт ФАС. Он рассказал подробности о разработанных мерах. Так, правообладатель может сделать контрольную закупку у частного продавца, чтобы проверить оригинальность продукции. Если выяснится, что человек торговал подделками, то их снимут с продажи. Также разработанный документ предлагает запретить продавцам заявлять, что их товар аналогичен оригиналу. Когда такие меры заработают, не уточняется. На данный момент на Ozon, Wildberries и на других подобных площадках предприниматели могут торговать своей продукцией без ограничений. Чтобы больше заработать, они могут выкладывать подделки, выдавая их за оригинал. Маркетплейсы знают об этой проблеме. Например, Ozon предлагает взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение подделок и запрещенных товаров. Wildberries в свою очередь запустил сервис для борьбы с контрафактом «Цифровой арбитраж».