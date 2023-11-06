Мэрия в ЯНАО не постояла за ценой для установки скульптуры рыбы

На набережной в Тарко-Сале появится скульптура рыбы почти за 1 млн рублей

07 ноября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

На набережной в Тарко-Сале появится скульптура рыбы за 1 млн рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На набережной в Тарко-Сале (ЯНАО) появится скульптура рыбы почти за 1 млн рублей. Это уже вторые торги, которые проводят власти района, следует из информации сайта «Госзакупки». «Наименование объекта закупки — изготовление, поставка и монтаж арт-объекта, максимальное значение цены контракта — 926030 рублей. Члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели единственную заявку. Она была признана соответствующей требованиям», — следует из протокола заседания комиссии, опубликованном на портале «Госзакупки». Ранее районные власти планировали установить скульптуру щуки за 760 тысяч рублей. На аукцион также заявился один поставщик, заявку которого признали не соответствующей требованиям. После чего был объявлен новый тендер на те же цели, при этом цена увеличилась почти на 170 тысяч рублей. Проект предусматривает изготовление, доставку и установку скульптуры «Рыба». На ее изготовление потребуется сто килограммов бронзы, металлические листы и проволока. Планируемый срок выполнения составит один месяц после подписания контракта.

На набережной в Тарко-Сале (ЯНАО) появится скульптура рыбы почти за 1 млн рублей. Это уже вторые торги, которые проводят власти района, следует из информации сайта «Госзакупки». «Наименование объекта закупки — изготовление, поставка и монтаж арт-объекта, максимальное значение цены контракта — 926030 рублей. Члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели единственную заявку. Она была признана соответствующей требованиям», — следует из протокола заседания комиссии, опубликованном на портале «Госзакупки». Ранее районные власти планировали установить скульптуру щуки за 760 тысяч рублей. На аукцион также заявился один поставщик, заявку которого признали не соответствующей требованиям. После чего был объявлен новый тендер на те же цели, при этом цена увеличилась почти на 170 тысяч рублей. Проект предусматривает изготовление, доставку и установку скульптуры «Рыба». На ее изготовление потребуется сто килограммов бронзы, металлические листы и проволока. Планируемый срок выполнения составит один месяц после подписания контракта.