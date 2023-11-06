Трое напали на мужчину в одном из дворов Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте трое мужчин избили человека. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Сургут» в социальной сети во «ВКонтакте».

«У нас во дворе был кипиш, избили прохожих», — подписал автор поста. Очевидец снимает происходящее из окна на видео. Трое мужчин ходят вокруг человека, лежащего на земле, затем один из них наносит ему сильные удары кулаком. Еще один мужчина находится рядом с ними, и, судя по действиям, пытается отвести одного из конфликтующих в сторону.

«Вы че **** одного ****** [избиваете]», — кричит очевидец. После чего видеозапись прерывается.

На видео можно расслышать иностранный акцент. В комментариях горожане предполагают, что в конфликте были замешаны мигранты.

В УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что в полицию сообщение о драке не поступало. Установить точное местоположение исходя из видеозаписи также не удается.

Ранее URA.RU сообщал, что жители ХМАО обвиняют мигрантов в нападении их собаки на ребенка. Видеозапись инцидента была опубликована в telegram-канале «ЧП Сургут».