Пермский ученый развеял главные страхи полетов на самолетах

Ученый ПНИПУ: аэрофобия связана с нехваткой знаний об устройстве самолетов

По статистике летать на самолетах боится каждый третий путешественник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Доцент кафедры «Авиационные двигатели» Пермского Политеха (ПНИПУ) Андрей Плотников развеял основные страхи полетов на самолетах. По мнению ученого, эта боязнь связана с недостаточностью знаний об особенностях устройства воздушных судов и методах обеспечения безопасности пассажиров. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе вуза.

«Если зимой рейс задерживается, то не стоит беспокоиться. Возможно, это связано с необходимостью провести противообледенительную обработку воздушного судна. Также не нужно опасаться пожаров на борту или в двигателе. В современные лайнеры встроены системы пожаротушения. Это либо накопители с огнегасящими составами, либо системы наддува топливных баков инертными газами. Той же системой оборудованы отсеки багажно-грузовых отделений. Еще один страх — попадание во время взлета или посадки в двигатели самолета птиц. Для их отпугивания активно используются хлопушки, биоакустические установки и лазерные приборы. Они наиболее эффективны, когда нужно срочно освободить от пернатых взлетную полосу», — рассказал Андрей Плотников.

Он также отметил, что самой распространенной причиной страха полета является боязнь турбулентности. Пассажиры начинают волноваться, когда самолет попадает в зону тряски и вибрации, но это напрасно. «Современные самолеты оснащены надежными системами управления и безопасности, которые позволяют экипажу справиться с турбулентностью. По статистике она возникает на 80-90% рейсов и, это всего лишь одно из неудобств, которое не представляет угрозы для жизни. При этом у экипажа есть четко прописанные инструкции. Например, пилот снижает скорость самолета, чтобы уменьшить сопротивление воздушных потоков», — сообщил ученый.

Он добавил, что не стоит бояться летать в дождь или грозу. Самолеты оснащены системами молниезащит. Их главная задача — защита топливных баков, электроники, двигателей и пассажиров от поражения электрическим разрядом и компенсация внутреннего заряда. От возможного ослепления лазерной указкой пилоты защищаются с помощью специальных очков с многослойным покрытием, отметил Андрей Плотников.