СВР занимается поиском информации о россиянах в плену у ХАМАС

Сергей Нарышкин сообщил, что СВР работает над получением информации о пленных россиянах
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Российская служба внешней разведки (СВР) занимается получением информации о гражданах РФ, которые оказались в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.
«Да, мы работаем», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос. Его ответ передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна проводит переговоры по освобождению россиян из плена ХАМАС. В посольстве РФ сообщили о 19 погибших россиянах из-за конфликта, передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!