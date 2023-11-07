СВР занимается поиском информации о россиянах в плену у ХАМАС

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин сообщил, что СВР работает над получением информации о пленных россиянах Фото:
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Российская служба внешней разведки (СВР) занимается получением информации о гражданах РФ, которые оказались в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Да, мы работаем», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос. Его ответ передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна проводит переговоры по освобождению россиян из плена ХАМАС. В посольстве РФ сообщили о 19 погибших россиянах из-за конфликта, передает телеканал 360.

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Российская служба внешней разведки (СВР) занимается получением информации о гражданах РФ, которые оказались в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. «Да, мы работаем», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос. Его ответ передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна проводит переговоры по освобождению россиян из плена ХАМАС. В посольстве РФ сообщили о 19 погибших россиянах из-за конфликта, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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