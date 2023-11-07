СВР занимается поиском информации о россиянах в плену у ХАМАС 07 ноября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + Сергей Нарышкин сообщил, что СВР работает над получением информации о пленных россиянах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российская служба внешней разведки (СВР) занимается получением информации о гражданах РФ, которые оказались в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. «Да, мы работаем», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос. Его ответ передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна проводит переговоры по освобождению россиян из плена ХАМАС. В посольстве РФ сообщили о 19 погибших россиянах из-за конфликта, передает телеканал 360. Российская служба внешней разведки (СВР) занимается получением информации о гражданах РФ, которые оказались в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин. «Да, мы работаем», — ответил Нарышкин на соответствующий вопрос. Его ответ передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна проводит переговоры по освобождению россиян из плена ХАМАС. В посольстве РФ сообщили о 19 погибших россиянах из-за конфликта, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям