07 ноября 2023

Власти Тюмени решат проблемы маршрутов, на которые чаще всего жалуются жители

В Тюмени по самым востребованным маршрутам запустят новые автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, транспорт, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
Запуск новых автобусов на линию запланирован до конца 2023 года Фото:

Новые автобусы большой вместимости в Тюмени запустят по самым востребованным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее власти приобрели 34 автобуса, их поставят в город уже в ноябре текущего года.

«Пока данных по распределению новых автобусов нет. Но ставить их будут на востребованные маршруты», — рассказали в мэрии. Запуск автобусов на линию запланирован до конца 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы определили самые проблемные маршруты в городе. Чаще всего жители жаловались на работу автобусов №№80, 77, 31, 24 и 45. Среди основных проблем общественного транспорта — несоблюдение расписания водителями и долгое ожидание нужных автобусов.

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Новые автобусы большой вместимости в Тюмени запустят по самым востребованным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее власти приобрели 34 автобуса, их поставят в город уже в ноябре текущего года. «Пока данных по распределению новых автобусов нет. Но ставить их будут на востребованные маршруты», — рассказали в мэрии. Запуск автобусов на линию запланирован до конца 2023 года. Ранее URA.RU писало, что тюменцы определили самые проблемные маршруты в городе. Чаще всего жители жаловались на работу автобусов №№80, 77, 31, 24 и 45. Среди основных проблем общественного транспорта — несоблюдение расписания водителями и долгое ожидание нужных автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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