Власти Тюмени решат проблемы маршрутов, на которые чаще всего жалуются жители

В Тюмени по самым востребованным маршрутам запустят новые автобусы

Запуск новых автобусов на линию запланирован до конца 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новые автобусы большой вместимости в Тюмени запустят по самым востребованным маршрутам. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Ранее власти приобрели 34 автобуса, их поставят в город уже в ноябре текущего года.

«Пока данных по распределению новых автобусов нет. Но ставить их будут на востребованные маршруты», — рассказали в мэрии. Запуск автобусов на линию запланирован до конца 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы определили самые проблемные маршруты в городе. Чаще всего жители жаловались на работу автобусов №№80, 77, 31, 24 и 45. Среди основных проблем общественного транспорта — несоблюдение расписания водителями и долгое ожидание нужных автобусов.