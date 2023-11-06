Начальник пермского УФСБ претендует на пост в Дагестане

Начальник пермского УФСБ переезжает в Дагестан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава управления ФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий может занять аналогичный пост в Дагестане. Об этом говорят источники СМИ в обоих регионах.

«Начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по Республике Дагестан. Источник в правоохранительных органах Дагестана косвенно подтвердил возможность смены руководителя УФСБ», — пишет «Коммерсант».

Собеседники издания отмечают, что ротация начальников обычно происходит после трех лет работы. Анацкого назначили на пост начальника пермского УФСБ в октябре 2021 года, а нынешней глава управления в Дагестане Алексей Егоров работает на посту с 2020 года. О том, что Анацкий готовится перейти на работу в другой регион, ранее сообщал источник URA.RU.