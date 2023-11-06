В ЯНАО закрыли участок трассы из-за погодных условий

В ЯНАО дорожники закрыли участок трассы Сургут — Салехард из-за обледенения

07 ноября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

В районе Ноябрьска перекрыли трассу Сургут — Салехард (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в районе Карамовского поста ограничили движение автомобилей по трассе Сургут — Салехард из-за обледения дороги. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Госавтоинспекция Ноябрьска убедительно просит водителей в ближайшее время воздержаться от поездок за пределы города с 18.00 часов в связи с погодными условиями, трасса, в районе поста „Карамовский“, в сторону Юга и Севера закрыта», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. На данном участке образовался стекловидный лед. Движение затруднено, особенно для грузовых автомобилей, поэтому было принято решение ограничить движение. Ноябрян просят воздержаться от поездок, а пешеходов быть внимательнее при переходе улиц.

В Ноябрьске (ЯНАО) в районе Карамовского поста ограничили движение автомобилей по трассе Сургут — Салехард из-за обледения дороги. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Госавтоинспекция Ноябрьска убедительно просит водителей в ближайшее время воздержаться от поездок за пределы города с 18.00 часов в связи с погодными условиями, трасса, в районе поста „Карамовский“, в сторону Юга и Севера закрыта», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. На данном участке образовался стекловидный лед. Движение затруднено, особенно для грузовых автомобилей, поэтому было принято решение ограничить движение. Ноябрян просят воздержаться от поездок, а пешеходов быть внимательнее при переходе улиц.