06 ноября 2023
05 ноября 2023

В ЯНАО сотрудники больницы похитили более 300 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск
Деньги похищали через подделку бухгалтерских документов Фото:

Бывшие сотрудники «Лабытнангской городской больницы» (ЯНАО) за пять лет похитили 314 млн рублей, подделывая бухгалтерские документы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении и неправомерном обороте средств платежей в отношении четырех бывших работников городской больницы Лабытнанги. В 2016—2021 годах они вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о размере начисленной заработной платы и иных выплат сотрудникам медучреждения, таким образом похитив 314 млн рублей», — рассказали URA.RU в прокуратуре ЯНАО.

Там также добавили, что фигуранты дела совершили неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для незаконного осуществления перевода денег. Уголовное дело передано на рассмотрение в городской суд Лабытнанги.

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Бывшие сотрудники «Лабытнангской городской больницы» (ЯНАО) за пять лет похитили 314 млн рублей, подделывая бухгалтерские документы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении и неправомерном обороте средств платежей в отношении четырех бывших работников городской больницы Лабытнанги. В 2016—2021 годах они вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о размере начисленной заработной платы и иных выплат сотрудникам медучреждения, таким образом похитив 314 млн рублей», — рассказали URA.RU в прокуратуре ЯНАО. Там также добавили, что фигуранты дела совершили неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для незаконного осуществления перевода денег. Уголовное дело передано на рассмотрение в городской суд Лабытнанги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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