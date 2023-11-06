В ЯНАО сотрудники больницы похитили более 300 млн рублей

07 ноября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Деньги похищали через подделку бухгалтерских документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшие сотрудники «Лабытнангской городской больницы» (ЯНАО) за пять лет похитили 314 млн рублей, подделывая бухгалтерские документы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении и неправомерном обороте средств платежей в отношении четырех бывших работников городской больницы Лабытнанги. В 2016—2021 годах они вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о размере начисленной заработной платы и иных выплат сотрудникам медучреждения, таким образом похитив 314 млн рублей», — рассказали URA.RU в прокуратуре ЯНАО. Там также добавили, что фигуранты дела совершили неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для незаконного осуществления перевода денег. Уголовное дело передано на рассмотрение в городской суд Лабытнанги.

Бывшие сотрудники «Лабытнангской городской больницы» (ЯНАО) за пять лет похитили 314 млн рублей, подделывая бухгалтерские документы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении и неправомерном обороте средств платежей в отношении четырех бывших работников городской больницы Лабытнанги. В 2016—2021 годах они вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о размере начисленной заработной платы и иных выплат сотрудникам медучреждения, таким образом похитив 314 млн рублей», — рассказали URA.RU в прокуратуре ЯНАО. Там также добавили, что фигуранты дела совершили неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для незаконного осуществления перевода денег. Уголовное дело передано на рассмотрение в городской суд Лабытнанги.