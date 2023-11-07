Прокуроры подключились к делу свердловчанки, которая не смогла вылететь из Сочи

Прокуроры проверят авиакомпанию «Уральские авиалинии» после ситуации с девушкой, которая не смогла вылететь из Сочи из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за пассажира „Уральских авиалиний“, который не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург, потому что были заняты все места на борту лайнера. По итогам мероприятий будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — пишет telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры».
Рейс должен был состояться 6 ноября. Девушке сказали, что ее не могут зарегистрировать из-за нехватки мест на борту, хотя билет она купила за месяц до вылета.
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