Прокуроры подключились к делу свердловчанки, которая не смогла вылететь из Сочи

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Силовики дадут оценку работы авиакомпании Фото:

Прокуроры проверят авиакомпанию «Уральские авиалинии» после ситуации с девушкой, которая не смогла вылететь из Сочи из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за пассажира „Уральских авиалиний“, который не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург, потому что были заняты все места на борту лайнера. По итогам мероприятий будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — пишет telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры».

Рейс должен был состояться 6 ноября. Девушке сказали, что ее не могут зарегистрировать из-за нехватки мест на борту, хотя билет она купила за месяц до вылета.

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Прокуроры проверят авиакомпанию «Уральские авиалинии» после ситуации с девушкой, которая не смогла вылететь из Сочи из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за пассажира „Уральских авиалиний“, который не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург, потому что были заняты все места на борту лайнера. По итогам мероприятий будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — пишет telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры». Рейс должен был состояться 6 ноября. Девушке сказали, что ее не могут зарегистрировать из-за нехватки мест на борту, хотя билет она купила за месяц до вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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