Прокуроры подключились к делу свердловчанки, которая не смогла вылететь из Сочи

07 ноября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Силовики дадут оценку работы авиакомпании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуроры проверят авиакомпанию «Уральские авиалинии» после ситуации с девушкой, которая не смогла вылететь из Сочи из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за пассажира „Уральских авиалиний“, который не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург, потому что были заняты все места на борту лайнера. По итогам мероприятий будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — пишет telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры». Рейс должен был состояться 6 ноября. Девушке сказали, что ее не могут зарегистрировать из-за нехватки мест на борту, хотя билет она купила за месяц до вылета.

Прокуроры проверят авиакомпанию «Уральские авиалинии» после ситуации с девушкой, которая не смогла вылететь из Сочи из-за нехватки мест на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Сотрудники прокуратуры организовали проверку из-за пассажира „Уральских авиалиний“, который не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург, потому что были заняты все места на борту лайнера. По итогам мероприятий будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров», — пишет telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры». Рейс должен был состояться 6 ноября. Девушке сказали, что ее не могут зарегистрировать из-за нехватки мест на борту, хотя билет она купила за месяц до вылета.