На пост главы Пыть-Яха прочат вице-мэра Лангепаса Горбунова

Власти ХМАО намерены положить конец разборкам элит в самом скандальном городе автономного округа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти ХМАО намерены положить конец разборкам элит в самом скандальном городе автономного округа — Пыть-Яхе, известным конфликтами в думе и администрации, барби-чиновницами и мэропадом. На пост главы муниципалитета прочат варяга, не принимавшего участия в местных клановых играх, — вице-мэра Лангепаса Дмитрия Горбунова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Горбунов был выпускником элитной школы политиков „Лидеры изменений Югры“ под кураторством первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова — кузницы кадров для „Команды Югры“, которая развернулась на полную мощность. Горбунов — администратор, имеет необходимый опыт работы в городском хозяйстве. Кроме того, будучи депутатом, он много работал с людьми. Главную роль при подборе кандидата на пост мэра Пыть-Яха сыграли его равноудаленность от всех элит и патриотизм. Горбунов принимал непосредственное участие в восстановлении подшефного города ХМАО в ДНР — Макеевки», — сообщает инсайдер.

Источники URA.RU в муниципалитете отмечают, что порядком устали от передела власти в городе, от конфликтов и кулуарных скандалов. «Многие отмечают, что из-за этих разборок город приходит в упадок. Однако, если новым главой станет человек не из Пыть-Яха, ему придется провести кадровые чистки — независимых чиновников в администрации города, которые не лоббируют чьи-либо интересы, почти не осталось», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что пост главы Пыть-Яха может занять варяг. Внутрипол провел опрос среди лидеров мнений.