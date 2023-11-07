Один из охранников президента Палестины Махмуда Аббаса был убит
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На президента Палестины Махмуда Аббаса совершили нападение. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak. Авторы статьи отметили, что один из охранников палестинского главы был убит.
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