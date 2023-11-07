На президента Палестины Аббаса совершено нападение. Видео

07 ноября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Один из охранников президента Палестины Махмуда Аббаса был убит Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На президента Палестины Махмуда Аббаса совершили нападение. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak. Авторы статьи отметили, что один из охранников палестинского главы был убит.

На президента Палестины Махмуда Аббаса совершили нападение. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak. Авторы статьи отметили, что один из охранников палестинского главы был убит.