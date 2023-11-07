На президента Палестины Аббаса совершено нападение. Видео

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Клипарт. Сток Сайт президента России, аббас махмуд
Один из охранников президента Палестины Махмуда Аббаса был убит Фото:
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На президента Палестины Махмуда Аббаса совершили нападение. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak. Авторы статьи отметили, что один из охранников палестинского главы был убит.

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На президента Палестины Махмуда Аббаса совершили нападение. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak. Авторы статьи отметили, что один из охранников палестинского главы был убит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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