ЦИК: Зеленский продолжит править Украиной после истечения президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства пока действует военное положение. Если выборы в 2024 году не состоятся, то Зеленский останется у власти до конца спецоперации. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.
«Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов», — заявил Сергей Дубовик в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом в России).
Дубовик отметил, что Зеленский еще на 90 дней предложил продлить военное положение на Украине. Если Верховая рада утвердит законопроект, то будет сорвана подготовка к президентской кампании, которая должна начаться в декабре.
При этом сам глава Украины настаивает, чтобы президентские выборы не проводились до конца спецоперации. Однако при этом уже назначена дата голосования — 31 марта 2024 года.
Политолог и журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в разговоре с URA.RU отмечал, что если выборы состоятся в условиях военного положения, то у Зеленского будет больше шансов на победу. Если нет, то украинцы будет жить при новым главе государства. URA.RU подробно рассказывало об этом.
Ранее на Украине были сорваны выборы в парламент. Они не состоялись в октябре 2023 года из-за военного положения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.