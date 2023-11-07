ЦИК: Зеленский продолжит править Украиной после истечения президентского срока

07 ноября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Зеленский будет главой Украины даже после весны 2024 года, если СВО не завершится, отметил Сергей Дубовик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства пока действует военное положение. Если выборы в 2024 году не состоятся, то Зеленский останется у власти до конца спецоперации. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик. «Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов», — заявил Сергей Дубовик в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом в России). Новость по теме Как пройдут выборы президента Украины в 2024 году после решения Зеленского Дубовик отметил, что Зеленский еще на 90 дней предложил продлить военное положение на Украине. Если Верховая рада утвердит законопроект, то будет сорвана подготовка к президентской кампании, которая должна начаться в декабре. При этом сам глава Украины настаивает, чтобы президентские выборы не проводились до конца спецоперации. Однако при этом уже назначена дата голосования — 31 марта 2024 года. Политолог и журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в разговоре с URA.RU отмечал, что если выборы состоятся в условиях военного положения, то у Зеленского будет больше шансов на победу. Если нет, то украинцы будет жить при новым главе государства. URA.RU подробно рассказывало об этом. Ранее на Украине были сорваны выборы в парламент. Они не состоялись в октябре 2023 года из-за военного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства пока действует военное положение. Если выборы в 2024 году не состоятся, то Зеленский останется у власти до конца спецоперации. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик. «Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов», — заявил Сергей Дубовик в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом в России). Дубовик отметил, что Зеленский еще на 90 дней предложил продлить военное положение на Украине. Если Верховая рада утвердит законопроект, то будет сорвана подготовка к президентской кампании, которая должна начаться в декабре. При этом сам глава Украины настаивает, чтобы президентские выборы не проводились до конца спецоперации. Однако при этом уже назначена дата голосования — 31 марта 2024 года. Политолог и журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин в разговоре с URA.RU отмечал, что если выборы состоятся в условиях военного положения, то у Зеленского будет больше шансов на победу. Если нет, то украинцы будет жить при новым главе государства. URA.RU подробно рассказывало об этом. Ранее на Украине были сорваны выборы в парламент. Они не состоялись в октябре 2023 года из-за военного положения.