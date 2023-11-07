Мэрия перми определилась с новой стоимостью проездных в автобусах и трамваях

Администрация Перми планирует установить новую стоимость проездных билетов на перевозки пассажиров на автобусах и трамваях. Цены будут изменены 15 апреля в 2024, 2025 и 2026 годах, следует из проекта постановления мэрии.
«Установить с 15 апреля 2024 года стоимость проездных билетов на перевозки пассажиров по регулируемым тарифам: на поездку со скидкой 50% — 19 рублей, проездной на день — 139 рублей, на 15 дней — 999 рублей, 40 поездок в месяц — 1332 рублей, безлимитный проездной на месяц — 1887 рублей, на три месяца — 5328 рублей, на 12 — 14 430 рублей», — говорится в проекте, опубликованном на сайте мэрии.
С 15 апреля 2025 года цены планируется поднять до следующих тарифов:
- поездка со скидкой 50% — 20 рублей;
- Безлимитный проездной на день — 147 рублей;
- Безлимитные поездки на 15 дней — 1053 рубля;
- 40 поездок в месяц — 1404 рубля;
- Безлимитный проездной на месяц — 1989 рублей, на три месяца — 5616 рублей, на 12 — 15 210 рублей.
В 2026 году цены на проезд со скидкой останутся прежними. Стоимость проездных увеличится в среднем от трех до 390 рублей. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы мэрии Перми Дмитрия Галиханова.
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