Мэрия Перми определилась с новой стоимостью проездных в автобусах и трамваях

Цены на проездные билеты в автобусах и трамваях будут меняться в 2024, 2025 и 2026 годах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Перми планирует установить новую стоимость проездных билетов на перевозки пассажиров на автобусах и трамваях. Цены будут изменены 15 апреля в 2024, 2025 и 2026 годах, следует из проекта постановления мэрии.

«Установить с 15 апреля 2024 года стоимость проездных билетов на перевозки пассажиров по регулируемым тарифам: на поездку со скидкой 50% — 19 рублей, проездной на день — 139 рублей, на 15 дней — 999 рублей, 40 поездок в месяц — 1332 рублей, безлимитный проездной на месяц — 1887 рублей, на три месяца — 5328 рублей, на 12 — 14 430 рублей», — говорится в проекте, опубликованном на сайте мэрии.

С 15 апреля 2025 года цены планируется поднять до следующих тарифов:

поездка со скидкой 50% — 20 рублей;

Безлимитный проездной на день — 147 рублей;

Безлимитные поездки на 15 дней — 1053 рубля;

40 поездок в месяц — 1404 рубля;

Безлимитный проездной на месяц — 1989 рублей, на три месяца — 5616 рублей, на 12 — 15 210 рублей.

В 2026 году цены на проезд со скидкой останутся прежними. Стоимость проездных увеличится в среднем от трех до 390 рублей. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы мэрии Перми Дмитрия Галиханова.