07 ноября 2023
06 ноября 2023

В ЯНАО открыли движение на опасном участке трассы

В ЯНАО дорожники возобновили движение на трассе Сургут-Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят быть осторожными и соблюдать ПДД Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в районе Карамовского поста снято ограничение для движения автомобилей по трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В районе поста „Карамовский“ ограничения сняты. Проезд открыт», — сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы дептранса ЯНАО. В ведомстве автолюбителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее данный участок трассы в сторону Севера и Юга был перекрыт. Ограничения были приняты из-за образования на дороге стекловидного льда. Все это сопровождалось дождем и мокрым снегом, что повышает риск заносов и ДТП.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в районе Карамовского поста снято ограничение для движения автомобилей по трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В районе поста „Карамовский“ ограничения сняты. Проезд открыт», — сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы дептранса ЯНАО. В ведомстве автолюбителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Ранее данный участок трассы в сторону Севера и Юга был перекрыт. Ограничения были приняты из-за образования на дороге стекловидного льда. Все это сопровождалось дождем и мокрым снегом, что повышает риск заносов и ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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