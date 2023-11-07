В ЯНАО открыли движение на опасном участке трассы

В ЯНАО дорожники возобновили движение на трассе Сургут-Салехард

Водителей просят быть осторожными и соблюдать ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в районе Карамовского поста снято ограничение для движения автомобилей по трассе Сургут — Салехард. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В районе поста „Карамовский“ ограничения сняты. Проезд открыт», — сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы дептранса ЯНАО. В ведомстве автолюбителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее данный участок трассы в сторону Севера и Юга был перекрыт. Ограничения были приняты из-за образования на дороге стекловидного льда. Все это сопровождалось дождем и мокрым снегом, что повышает риск заносов и ДТП.