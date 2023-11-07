США готовят новое распределение военных сил в Европе после решения Москвы

08 ноября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

США изменят расстановку своих сил на территории Европы Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense США собираются изменить схему расстановки своих сил в Европе для обеспечения безопасности стран НАТО. Такое решение было принято после выхода России и других стран из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). С таким заявлением выступил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. «В том, что касается размещения сил в будущем, то мы продолжим делать все, чтобы выполнять перед союзниками наши обязательства в рамках пятой статьи Североатлантического договора. Возможно, для этого потребуется модифицировать размещение наших сил. На данный момент я не могу наверняка сказать, нужны ли будут такие меры», — сказал Джон Кирби во время брифинга в Белом доме. Также Кирби отметил, что выход России из ДОВСЕ не стал неожиданной новостью для США. «Это печально. Я хотел бы сказать, что это было неожиданно, но это не так», — добавил он. Ранее стало известно, что полная процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершилась в полночь 7 ноября. Действие международно-правового документа было приостановлено страной еще в 2007 году. Вслед за Россией Великобритания вместе со своими союзниками решили выйти из ДОВСЕ. Договор устанавливал квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников на территории его применения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США собираются изменить схему расстановки своих сил в Европе для обеспечения безопасности стран НАТО. Такое решение было принято после выхода России и других стран из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). С таким заявлением выступил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. «В том, что касается размещения сил в будущем, то мы продолжим делать все, чтобы выполнять перед союзниками наши обязательства в рамках пятой статьи Североатлантического договора. Возможно, для этого потребуется модифицировать размещение наших сил. На данный момент я не могу наверняка сказать, нужны ли будут такие меры», — сказал Джон Кирби во время брифинга в Белом доме. Также Кирби отметил, что выход России из ДОВСЕ не стал неожиданной новостью для США. «Это печально. Я хотел бы сказать, что это было неожиданно, но это не так», — добавил он. Ранее стало известно, что полная процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершилась в полночь 7 ноября. Действие международно-правового документа было приостановлено страной еще в 2007 году. Вслед за Россией Великобритания вместе со своими союзниками решили выйти из ДОВСЕ. Договор устанавливал квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников на территории его применения.