Россия окончательно вышла из Договора об обычных ВС в Европе

07 ноября 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Решение о денонсации договора Путин принял еще в конце весны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась в полночь 7 ноября, теперь документ утратил свою силу для Москвы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. «В 00:00 часов 7 ноября 2023 завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении. В заявлении подчеркнули, что Россия еще в 2007 году приостановила действие Договора из-за «деструктивной позиции США и их союзников». Также уточняется, что с учетом «прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине» и прием в альянс Финляндии даже формальное сохранение ДОВСЕ стало «неприемлемым». МИД РФ отметили, что одновременно с ДОВСЕ утратили силу два связанные с ним документа — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора и Фланговый Документ от 31 мая 1996 года. Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Договор устанавливал квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников в районе его применения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась в полночь 7 ноября, теперь документ утратил свою силу для Москвы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. «В 00:00 часов 7 ноября 2023 завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении. В заявлении подчеркнули, что Россия еще в 2007 году приостановила действие Договора из-за «деструктивной позиции США и их союзников». Также уточняется, что с учетом «прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине» и прием в альянс Финляндии даже формальное сохранение ДОВСЕ стало «неприемлемым». МИД РФ отметили, что одновременно с ДОВСЕ утратили силу два связанные с ним документа — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора и Фланговый Документ от 31 мая 1996 года. Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Договор устанавливал квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников в районе его применения.