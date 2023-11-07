Британия и другие страны НАТО выходят из ДОВСЕ вслед за Россией

В МИД Великобритании сообщили, что страны начнут совместную работу со странами-единомышленниками
Великобритания и союзники государства прекратили свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ. Об этом сообщили в МИД Великобритании.
«В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить свое участие в Договоре», — говорится
Ранее в МИД РФ сообщили, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. Теперь документ утратил свою силу для Москвы.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!