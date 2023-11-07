Британия и другие страны НАТО выходят из ДОВСЕ вслед за Россией 07 ноября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 + В МИД Великобритании сообщили, что страны начнут совместную работу со странами-единомышленниками Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания и союзники государства прекратили свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ. Об этом сообщили в МИД Великобритании. «В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить свое участие в Договоре», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что государства начнут совместную работу со странами-единомышленниками в развитии и реализации добровольных стабилизирующих мер. Ранее в МИД РФ сообщили, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. Теперь документ утратил свою силу для Москвы. Великобритания и союзники государства прекратили свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ. Об этом сообщили в МИД Великобритании. «В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить свое участие в Договоре», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что государства начнут совместную работу со странами-единомышленниками в развитии и реализации добровольных стабилизирующих мер. Ранее в МИД РФ сообщили, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. Теперь документ утратил свою силу для Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям