Британия и другие страны НАТО выходят из ДОВСЕ вслед за Россией

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
В МИД Великобритании сообщили, что страны начнут совместную работу со странами-единомышленниками Фото:

Великобритания и союзники государства прекратили свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

«В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить свое участие в Договоре», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что государства начнут совместную работу со странами-единомышленниками в развитии и реализации добровольных стабилизирующих мер.

Ранее в МИД РФ сообщили, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. Теперь документ утратил свою силу для Москвы.

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Великобритания и союзники государства прекратили свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него РФ. Об этом сообщили в МИД Великобритании. «В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить свое участие в Договоре», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что государства начнут совместную работу со странами-единомышленниками в развитии и реализации добровольных стабилизирующих мер. Ранее в МИД РФ сообщили, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. Теперь документ утратил свою силу для Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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