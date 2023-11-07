В Госдуме прикинули, когда в России заблокируют YouTube

«Парламентская газета»: YouTube в России заблокируют не ранее 2028 года

08 ноября 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Для блокировки видеохостинга необходимо появление достойного российского конкурента Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для развития в России полноценного конкурента YouTube необходимо минимум пять лет. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, предположил, что после этого в 2028 году возможна блокировка сервиса Роскомнадзором. В настоящее время у российских пользователей нет альтернативы YouTube, это и является причиной того, что его не блокируют на территории РФ. «По моим оценкам, если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении — тоже лет пять, не меньше», — такой прогноз по развитию аналога зарубежному видеохостингу дал Горелкин в интервью « Парламентской газете ». Среди основных претендентов на замену YouTube политик видит RuTube и VK-видео. Он считает, что при помощи государства и поддержки топовых российских блогеров мероприятие должно иметь успех. Блокировка YouTube в России обсуждается с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. Но в Госдуме заявили, что это невозможно из-за отсутствия альтернатив.

Для развития в России полноценного конкурента YouTube необходимо минимум пять лет. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, предположил, что после этого в 2028 году возможна блокировка сервиса Роскомнадзором. В настоящее время у российских пользователей нет альтернативы YouTube, это и является причиной того, что его не блокируют на территории РФ. «По моим оценкам, если ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении — тоже лет пять, не меньше», — такой прогноз по развитию аналога зарубежному видеохостингу дал Горелкин в интервью «Парламентской газете». Среди основных претендентов на замену YouTube политик видит RuTube и VK-видео. Он считает, что при помощи государства и поддержки топовых российских блогеров мероприятие должно иметь успех. Блокировка YouTube в России обсуждается с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. Но в Госдуме заявили, что это невозможно из-за отсутствия альтернатив.