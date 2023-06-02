В Госдуме раскрыли судьбу YouTube

Депутат Госдумы Горелкин: YouTube в РФ не будут блокировать

02 июня 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

YouTube не планируют блокировать в РФ в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блокировка видеохостинга YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно», — подчеркнул Антон Горелкин в своем telegram-канале. По его словам, лучшее, что можно делать на сегодня — постепенно переходить в видеосервис VK Видео, а также в Дзен. Речь о блокировке YouTube в России идет с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. С аналогичным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Блокировка видеохостинга YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно», — подчеркнул Антон Горелкин в своем telegram-канале. По его словам, лучшее, что можно делать на сегодня — постепенно переходить в видеосервис VK Видео, а также в Дзен. Речь о блокировке YouTube в России идет с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. С аналогичным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.