В Госдуме раскрыли судьбу YouTube

Депутат Госдумы Горелкин: YouTube в РФ не будут блокировать
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YouTube не планируют блокировать в РФ в ближайшее время Фото:

Блокировка видеохостинга YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно», — подчеркнул Антон Горелкин в своем telegram-канале. По его словам, лучшее, что можно делать на сегодня — постепенно переходить в видеосервис VK Видео, а также в Дзен.

Речь о блокировке YouTube в России идет с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. С аналогичным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Блокировка видеохостинга YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно», — подчеркнул Антон Горелкин в своем telegram-канале. По его словам, лучшее, что можно делать на сегодня — постепенно переходить в видеосервис VK Видео, а также в Дзен. Речь о блокировке YouTube в России идет с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. С аналогичным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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