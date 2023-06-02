В Госдуме раскрыли судьбу YouTube

YouTube не планируют блокировать в РФ в ближайшее время
Блокировка видеохостинга YouTube в настоящий момент невозможна в РФ, так как нет подходящих альтернатив. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно», —
Речь о блокировке YouTube в России идет с 2022 года. Об этом просил российский сенатор Алексей Пушков. С аналогичным предложением выступал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!