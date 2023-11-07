07 ноября 2023

Учебные программы по подготовке интернет-полиции появились в России

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, нашивка, полиция, мвд россии
Российских силовиков обучат обеспечению медиабезопасности Фото:

В России стартовала программа по обучению полицейских выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Подобное направление бакалавриата появилось в институте государственной службы (РАНХиГС). Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета, рассказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и нацбезопасности вуза Лидия Малыгина.

«В задачи „медиабезопасников“ входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих», — передает издание «Известия» слова Лидии Малыгиной. Медиаполицейские смогут получить в РАНХиГС специализации: расследование правонарушений в отношении граждан, юрлиц или государства. Официально направление называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».

По словам руководителя мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елены Суторминой, в настоящее время учащаются случаи травли в интернете, а также появляются новые вербовочные методы. «Подготовка профессиональных специалистов в этой области востребована и своевременна», — отметила Сутормина.

Спецслужбы России начали пристально следить за telegram-каналами и привлекать к ответственности администраторов, которые нарушают законы РФ. Активная слежка за нарушителями законодательства в интернете идет уже порядка полутора лет.

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В России стартовала программа по обучению полицейских выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Подобное направление бакалавриата появилось в институте государственной службы (РАНХиГС). Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета, рассказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и нацбезопасности вуза Лидия Малыгина. «В задачи „медиабезопасников“ входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих», — передает издание «Известия» слова Лидии Малыгиной. Медиаполицейские смогут получить в РАНХиГС специализации: расследование правонарушений в отношении граждан, юрлиц или государства. Официально направление называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности». По словам руководителя мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елены Суторминой, в настоящее время учащаются случаи травли в интернете, а также появляются новые вербовочные методы. «Подготовка профессиональных специалистов в этой области востребована и своевременна», — отметила Сутормина. Спецслужбы России начали пристально следить за telegram-каналами и привлекать к ответственности администраторов, которые нарушают законы РФ. Активная слежка за нарушителями законодательства в интернете идет уже порядка полутора лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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