Учебные программы по подготовке интернет-полиции появились в России 08 ноября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 + Российских силовиков обучат обеспечению медиабезопасности Фото: Илья Московец © URA.RU В России стартовала программа по обучению полицейских выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Подобное направление бакалавриата появилось в институте государственной службы (РАНХиГС). Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета, рассказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и нацбезопасности вуза Лидия Малыгина. «В задачи „медиабезопасников“ входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих», — передает издание «Известия» слова Лидии Малыгиной. Медиаполицейские смогут получить в РАНХиГС специализации: расследование правонарушений в отношении граждан, юрлиц или государства. Официально направление называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности». По словам руководителя мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елены Суторминой, в настоящее время учащаются случаи травли в интернете, а также появляются новые вербовочные методы. «Подготовка профессиональных специалистов в этой области востребована и своевременна», — отметила Сутормина. Спецслужбы России начали пристально следить за telegram-каналами и привлекать к ответственности администраторов, которые нарушают законы РФ. Активная слежка за нарушителями законодательства в интернете идет уже порядка полутора лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В России стартовала программа по обучению полицейских выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Подобное направление бакалавриата появилось в институте государственной службы (РАНХиГС). Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета, рассказала завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и нацбезопасности вуза Лидия Малыгина. «В задачи „медиабезопасников“ входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих», — передает издание «Известия» слова Лидии Малыгиной. Медиаполицейские смогут получить в РАНХиГС специализации: расследование правонарушений в отношении граждан, юрлиц или государства. Официально направление называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности». По словам руководителя мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елены Суторминой, в настоящее время учащаются случаи травли в интернете, а также появляются новые вербовочные методы. «Подготовка профессиональных специалистов в этой области востребована и своевременна», — отметила Сутормина. Спецслужбы России начали пристально следить за telegram-каналами и привлекать к ответственности администраторов, которые нарушают законы РФ. Активная слежка за нарушителями законодательства в интернете идет уже порядка полутора лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям