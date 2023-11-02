В России проверяют все telegram-каналы

Депутат Госдумы Свинцов: спецслужбы выявляют авторов анонимных telegram-каналов

03 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Проверка telegram-каналов в РФ идет полтора года, отметил Андрей Свинцов Фото: Анна Майорова © URA.RU Последние полтора года спецслужбы России ведут пристальное наблюдение за telegram-каналами и привлекают к ответственности администраторов, которые нарушают закон РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В России стали пристальнее следить за telegram-каналами Новость по теме Администратора telegram-канала «Как-то вот так» обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» «Последние несколько месяцев, даже год-полтора наши спецслужбы, и ФСБ, и МВД, активно занимаются поиском и привлечением к ответственности админов telegram-каналов, которые преступают закон. Вы помните, большой скандал был с каналами журналиста Ксении Собчак. Много раскрученных telegram-каналов получили скандальную известность, когда их админов задерживали за взятки, за вымогательства, за размещение контента, который порочит не только нашу страну, но и подпадает под действие уголовного кодекса, когда, например, идет дискредитация вооруженных сил. Нечестные на руку деятели считают, что если telegram-канал анонимен, то за ним никто не наблюдает, и никто никогда не узнает, кто автор тех или иных текстов. Но они ошибаются. Сегодня у спецслужб есть все инструменты для поиска», — объяснил Андрей Свинцов. Спецслужбы РФ могут найти админов telegram-каналов даже за рубежном По словам депутата Госдумы, спецслужбы России могут проверить администраторов telegram-каналов, которые находятся и не на территории РФ. «Администратор может находиться в каком-то государстве, в той же самой Украине, где наши правоохранительные органы не всегда могут быстро его достать. Но рано или поздно эти преступники все равно будут пойманы, наказаны. У наших спецслужб есть возможности задержания тех или иных товарищей в разных странах, и не только на территории РФ. Плюс, в любом случае Роскомнадзор, генеральная прокуратура занимаются определенной работой по выявлению разных каналов распространения информации, что-то можно быстро заблокировать, что-то не сразу. Системная работа идет. И мы не наблюдаем какого-то вала каналов, которые распространяют фейки. Время от времени такие случаи бывают. Мы видели недавно это на примере Дагестана. Но это единичный случай», — подчеркнул Свинцов. Telegram стало сложнее использовать для вбросов Новость по теме Дуров пообещал заблокировать telegram-каналы, призывающие к насилию В беседе с URA.RU генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков добавил, что Telegram стало сложнее использовать для публикации анонимного компромата. «Telegram перестает быть площадкой анонимного компромата, как это было в нулевые в интернете, когда были сайты типа „Компромата“, где можно было что угодно писать, никто не мог на это повлиять. После этого Telegram тоже частично стал такой площадкой. Я и сам постоянно подвергался каким-то наездам анонимных каналов, которые распространяли несуществующую действительности информацию. Сейчас Telegram перестает быть безопасным для такого рода деятельности. Остаются каналы, которые могут свою позицию отстаивать. Просто ты должен нести ту ответственность, которая прописана в законодательстве. Если у тебя есть какие-то обвинения, то приведи какие-то понятные доводы, ссылки. Как это обычно делается», — отметил он. Ранее в Москве задержали главреда издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова. Сообщается, что он, в частности, мог иметь отношение к администрированию анонимных политических telegram-каналов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последние полтора года спецслужбы России ведут пристальное наблюдение за telegram-каналами и привлекают к ответственности администраторов, которые нарушают закон РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. «Последние несколько месяцев, даже год-полтора наши спецслужбы, и ФСБ, и МВД, активно занимаются поиском и привлечением к ответственности админов telegram-каналов, которые преступают закон. Вы помните, большой скандал был с каналами журналиста Ксении Собчак. Много раскрученных telegram-каналов получили скандальную известность, когда их админов задерживали за взятки, за вымогательства, за размещение контента, который порочит не только нашу страну, но и подпадает под действие уголовного кодекса, когда, например, идет дискредитация вооруженных сил. Нечестные на руку деятели считают, что если telegram-канал анонимен, то за ним никто не наблюдает, и никто никогда не узнает, кто автор тех или иных текстов. Но они ошибаются. Сегодня у спецслужб есть все инструменты для поиска», — объяснил Андрей Свинцов. По словам депутата Госдумы, спецслужбы России могут проверить администраторов telegram-каналов, которые находятся и не на территории РФ. «Администратор может находиться в каком-то государстве, в той же самой Украине, где наши правоохранительные органы не всегда могут быстро его достать. Но рано или поздно эти преступники все равно будут пойманы, наказаны. У наших спецслужб есть возможности задержания тех или иных товарищей в разных странах, и не только на территории РФ. Плюс, в любом случае Роскомнадзор, генеральная прокуратура занимаются определенной работой по выявлению разных каналов распространения информации, что-то можно быстро заблокировать, что-то не сразу. Системная работа идет. И мы не наблюдаем какого-то вала каналов, которые распространяют фейки. Время от времени такие случаи бывают. Мы видели недавно это на примере Дагестана. Но это единичный случай», — подчеркнул Свинцов. В беседе с URA.RU генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков добавил, что Telegram стало сложнее использовать для публикации анонимного компромата. «Telegram перестает быть площадкой анонимного компромата, как это было в нулевые в интернете, когда были сайты типа „Компромата“, где можно было что угодно писать, никто не мог на это повлиять. После этого Telegram тоже частично стал такой площадкой. Я и сам постоянно подвергался каким-то наездам анонимных каналов, которые распространяли несуществующую действительности информацию. Сейчас Telegram перестает быть безопасным для такого рода деятельности. Остаются каналы, которые могут свою позицию отстаивать. Просто ты должен нести ту ответственность, которая прописана в законодательстве. Если у тебя есть какие-то обвинения, то приведи какие-то понятные доводы, ссылки. Как это обычно делается», — отметил он. Ранее в Москве задержали главреда издания «Октагон. Медиа» Игоря Рябова. Сообщается, что он, в частности, мог иметь отношение к администрированию анонимных политических telegram-каналов.