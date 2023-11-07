В Челябинске увеличились продажи премиальных автомобилей

Lexus RX стал самой популярной премиальной моделью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Продажи премиальных авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в Челябинской области увеличились за III квартал на 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

«Продажи автомобилей класса премиума до 3 лет в июле—сентябре текущего года увеличились на 6,4% в сравнении со II кварталом текущего года и на 44,9% относительно аналогичного периода прошлого года. На долю премиума пришлось 0,49% от общих продаж авто с пробегом в регионе. Средняя цена такого автомобиля в регионе составила 6 млн 810 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в III квартале 2023 года в регионе стал Lexus RX. На долю модели пришлось 14,5% продаж в сегменте премиум трехлеток, средняя цена составила 6 млн 850 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает BMW X5 со средней ценой 10 млн 500 тысяч рублей и долей продаж 7%. На третьем месте — BMW 3 серия с долей продаж 4%. Средняя цена составила 4 млн 200 тысяч рублей. В рейтинг самых продаваемых трехлетних автомобилей в Челябинской области также вошли BMW 5 и BMW X1.