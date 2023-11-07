07 ноября 2023

В Челябинске увеличились продажи премиальных автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Lexus RX стал самой популярной премиальной моделью Фото:

Продажи премиальных авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в Челябинской области увеличились за III квартал на 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

«Продажи автомобилей класса премиума до 3 лет в июле—сентябре текущего года увеличились на 6,4% в сравнении со II кварталом текущего года и на 44,9% относительно аналогичного периода прошлого года. На долю премиума пришлось 0,49% от общих продаж авто с пробегом в регионе. Средняя цена такого автомобиля в регионе составила 6 млн 810 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в III квартале 2023 года в регионе стал Lexus RX. На долю модели пришлось 14,5% продаж в сегменте премиум трехлеток, средняя цена составила 6 млн 850 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает BMW X5 со средней ценой 10 млн 500 тысяч рублей и долей продаж 7%. На третьем месте — BMW 3 серия с долей продаж 4%. Средняя цена составила 4 млн 200 тысяч рублей. В рейтинг самых продаваемых трехлетних автомобилей в Челябинской области также вошли BMW 5 и BMW X1.

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Продажи премиальных авто с пробегом в возрасте до 3-х лет в Челябинской области увеличились за III квартал на 6,4%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто». «Продажи автомобилей класса премиума до 3 лет в июле—сентябре текущего года увеличились на 6,4% в сравнении со II кварталом текущего года и на 44,9% относительно аналогичного периода прошлого года. На долю премиума пришлось 0,49% от общих продаж авто с пробегом в регионе. Средняя цена такого автомобиля в регионе составила 6 млн 810 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе сервиса. Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в III квартале 2023 года в регионе стал Lexus RX. На долю модели пришлось 14,5% продаж в сегменте премиум трехлеток, средняя цена составила 6 млн 850 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занимает BMW X5 со средней ценой 10 млн 500 тысяч рублей и долей продаж 7%. На третьем месте — BMW 3 серия с долей продаж 4%. Средняя цена составила 4 млн 200 тысяч рублей. В рейтинг самых продаваемых трехлетних автомобилей в Челябинской области также вошли BMW 5 и BMW X1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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