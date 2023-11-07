07 ноября 2023

WP: солдат 128-й бригады ВСУ обвинил командование в гибели более 50 бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерть десятков солдат ВСУ лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады Фото:
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Гибель более 50 украинских военнослужащих на Запорожском направлении лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил солдат, состоящий в данном подразделении.

«Это промах со стороны командования, потому что они должны были сказать: „Ладно, давайте раздадим людям награды по частям и соберемся в окопах“. Мы просто расслабились, и не понадобилось много времени, чтобы нас разгромить», — передает газета Washington Post слова солдата ВСУ.

Удар по 128-й горно-штурмовой бригаде произошел в момент церемонии награждения медалями в честь артиллерии Украины и Дня ракетных войск. «На вручении присутствовали все артиллерийские части, лучшие расчеты», — добавил боец.

Ранее RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении, где находилась 128 горно-штурмовая бригада. После происшествия президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира подразделения Дмитрия Лысюка.

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Гибель более 50 украинских военнослужащих на Запорожском направлении лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил солдат, состоящий в данном подразделении. «Это промах со стороны командования, потому что они должны были сказать: „Ладно, давайте раздадим людям награды по частям и соберемся в окопах“. Мы просто расслабились, и не понадобилось много времени, чтобы нас разгромить», — передает газета Washington Post слова солдата ВСУ. Удар по 128-й горно-штурмовой бригаде произошел в момент церемонии награждения медалями в честь артиллерии Украины и Дня ракетных войск. «На вручении присутствовали все артиллерийские части, лучшие расчеты», — добавил боец. Ранее RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении, где находилась 128 горно-штурмовая бригада. После происшествия президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира подразделения Дмитрия Лысюка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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