WP: солдат 128-й бригады ВСУ обвинил командование в гибели более 50 бойцов

08 ноября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Смерть десятков солдат ВСУ лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гибель более 50 украинских военнослужащих на Запорожском направлении лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил солдат, состоящий в данном подразделении. «Это промах со стороны командования, потому что они должны были сказать: „Ладно, давайте раздадим людям награды по частям и соберемся в окопах“. Мы просто расслабились, и не понадобилось много времени, чтобы нас разгромить», — передает газета Washington Post слова солдата ВСУ. Удар по 128-й горно-штурмовой бригаде произошел в момент церемонии награждения медалями в честь артиллерии Украины и Дня ракетных войск. «На вручении присутствовали все артиллерийские части, лучшие расчеты», — добавил боец. Ранее RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении, где находилась 128 горно-штурмовая бригада. После происшествия президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира подразделения Дмитрия Лысюка.

Гибель более 50 украинских военнослужащих на Запорожском направлении лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил солдат, состоящий в данном подразделении. «Это промах со стороны командования, потому что они должны были сказать: „Ладно, давайте раздадим людям награды по частям и соберемся в окопах“. Мы просто расслабились, и не понадобилось много времени, чтобы нас разгромить», — передает газета Washington Post слова солдата ВСУ. Удар по 128-й горно-штурмовой бригаде произошел в момент церемонии награждения медалями в честь артиллерии Украины и Дня ракетных войск. «На вручении присутствовали все артиллерийские части, лучшие расчеты», — добавил боец. Ранее RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении, где находилась 128 горно-штурмовая бригада. После происшествия президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира подразделения Дмитрия Лысюка.