06 ноября 2023

Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ

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Владимир Зеленский отстранил Дмитрия Лысюка на время расследования дела Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Информация об этом появилась в telegram-канале RT.

«Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования», — говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал.

5 ноября RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении. Во время атаки погиб «один из лучших артиллеристов ВСУ» из 128 горно-штурмовой бригады.

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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования дела о ударе ВС РФ по артиллеристам ВСУ на Запорожском направлении. Информация об этом появилась в telegram-канале RT. «Зеленский отстранил от должности командира 128-й бригады ВСУ Дмитрия Лысюка на время расследования», — говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ уточняли, что Лысюк опоздал на поздравление, поэтому не пострадал. 5 ноября RT опубликовал видео удара по прифронтовому селу Дмитрово на Запорожском направлении. Во время атаки погиб «один из лучших артиллеристов ВСУ» из 128 горно-штурмовой бригады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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