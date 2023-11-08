В ЦБ раскрыли, как долго сохранятся санкции против России

Центробанк спрогнозировал сохранение санкций против России до 2027 года

08 ноября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Согласно прогнозу ЦБ, антироссийские санкции сохранятся вплоть до 2027 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций вплоть до 2027 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора. «Базовый сценарий [развития экономики РФ на период 2025—2026 годов] не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются», — говорится на сайте Центробанка . В ЦБ прогнозируют, что экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста в будущем, а основным фактором роста ВВП станет частное потребление. При этом регулятор зафиксировал рекордные значения валового накопления основного капитала РФ за первое полугодие 2023 года. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации в 2022 году. Российские активы оказались заблокированы на Западе. Позже Конгресс США одобрил передачу замороженных активов РФ Украине.

Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций вплоть до 2027 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора. «Базовый сценарий [развития экономики РФ на период 2025—2026 годов] не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются», — говорится на сайте Центробанка. В ЦБ прогнозируют, что экспорт и импорт будут вносить отрицательный вклад в динамику экономического роста в будущем, а основным фактором роста ВВП станет частное потребление. При этом регулятор зафиксировал рекордные значения валового накопления основного капитала РФ за первое полугодие 2023 года. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации в 2022 году. Российские активы оказались заблокированы на Западе. Позже Конгресс США одобрил передачу замороженных активов РФ Украине.