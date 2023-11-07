07 ноября 2023

Дело свердловчанки, обвиняемой в убийстве троих детей, направили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург, петрова анастасия
Анастасию Петрову хотят направить на принудительное лечение Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Уголовное дело Анастасии Петровой, подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге, направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление о направлении дела в суд утвердил главный свердловский прокурор Борис Крылов. «Женщине инкриминируется совершение общественно-опасного деяния. Согласно заключению комиссии, у нее диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем она не осознавала фактический характер действий и не могла руководить ими, поэтому она нуждается в принудительном лечении», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, в конце 2022 года Петрова сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Уголовное дело Анастасии Петровой, подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге, направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Постановление о направлении дела в суд утвердил главный свердловский прокурор Борис Крылов. «Женщине инкриминируется совершение общественно-опасного деяния. Согласно заключению комиссии, у нее диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем она не осознавала фактический характер действий и не могла руководить ими, поэтому она нуждается в принудительном лечении», — отметили в ведомстве. По версии следствия, в конце 2022 года Петрова сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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