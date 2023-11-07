Дело свердловчанки, обвиняемой в убийстве троих детей, направили в суд

08 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Анастасию Петрову хотят направить на принудительное лечение Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Уголовное дело Анастасии Петровой, подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге, направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Постановление о направлении дела в суд утвердил главный свердловский прокурор Борис Крылов. «Женщине инкриминируется совершение общественно-опасного деяния. Согласно заключению комиссии, у нее диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем она не осознавала фактический характер действий и не могла руководить ими, поэтому она нуждается в принудительном лечении», — отметили в ведомстве. По версии следствия, в конце 2022 года Петрова сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Уголовное дело Анастасии Петровой, подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге, направили в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Постановление о направлении дела в суд утвердил главный свердловский прокурор Борис Крылов. «Женщине инкриминируется совершение общественно-опасного деяния. Согласно заключению комиссии, у нее диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем она не осознавала фактический характер действий и не могла руководить ими, поэтому она нуждается в принудительном лечении», — отметили в ведомстве. По версии следствия, в конце 2022 года Петрова сначала задушила ремнем от халата двух своих детей, пока те спали. А после убила и третьего ребенка. Своему мужу она оставила записку, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, а старший был одержим блудом и гордыней. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.