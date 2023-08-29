Екатеринбурженку, задушившую троих детей, окончательно признали невменяемой

30 августа 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Анастасия Петрова могла сойти с ума на религиозной почве, ей виделись галлюцинации Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Повторная психиатрическая экспертиза показала, что 37-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве троих своих детей 26 декабря в ЖК «Бажовский», невменяема. Об этом рассказала свекровь задержанной Надежда Петрова. Первую психолого-психиатрическую экспертизу провели в середине лета. По ее результатам, Петрову признали невменяемой. После этого следователи направили женщину на повторную экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Результаты второй экспертизы подтвердили данные первой — Петрова Невменяема, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свекровь задержанной Надежду Петрову. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока не спали. А 15-летнего сына пришлось уговаривать, в итоге подросток поддался и тоже погиб. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».

Повторная психиатрическая экспертиза показала, что 37-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, обвиненная в убийстве троих своих детей 26 декабря в ЖК «Бажовский», невменяема. Об этом рассказала свекровь задержанной Надежда Петрова. Первую психолого-психиатрическую экспертизу провели в середине лета. По ее результатам, Петрову признали невменяемой. После этого следователи направили женщину на повторную экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Результаты второй экспертизы подтвердили данные первой — Петрова Невменяема, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свекровь задержанной Надежду Петрову. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока не спали. А 15-летнего сына пришлось уговаривать, в итоге подросток поддался и тоже погиб. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».