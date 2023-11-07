В аэропорту Салехарда из-за тумана авиарейсы из Москвы и Тюмени ушли на запасные аэродромы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) диспетчеры вынуждены направлять самолеты на другие аэродромы из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта.

«Самолет из Москвы приземлился в Надыме, а борт из Тюмени сел в Новом Уренгое. Планируется, что московский рейс вылетит из Надыма в 10:30, по тюменскому рейсу информации пока нет. Кроме того, все вертолетные рейсы перенесены на 9 ноября, в том числе и обслуживающий переправу», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Ранее URA.RU рассказало, что 7 ноября в Салехарде и Новом Уренгое отменили вертолетные рейсы. Самолеты взлетали по расписанию.