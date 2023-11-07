07 ноября 2023

Авиадиспетчеры Салехарда отправляют самолеты на запасные аэродромы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, стоянка, город салехард, парковка
В аэропорту Салехарда из-за тумана авиарейсы из Москвы и Тюмени ушли на запасные аэродромы Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) диспетчеры вынуждены направлять самолеты на другие аэродромы из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта.

«Самолет из Москвы приземлился в Надыме, а борт из Тюмени сел в Новом Уренгое. Планируется, что московский рейс вылетит из Надыма в 10:30, по тюменскому рейсу информации пока нет. Кроме того, все вертолетные рейсы перенесены на 9 ноября, в том числе и обслуживающий переправу», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Ранее URA.RU рассказало, что 7 ноября в Салехарде и Новом Уренгое отменили вертолетные рейсы. Самолеты взлетали по расписанию.

Авиарейсы из Москвы и Тюмени ушли на запасные аэродромы
Авиарейсы из Москвы и Тюмени ушли на запасные аэродромы
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) диспетчеры вынуждены направлять самолеты на другие аэродромы из-за тумана. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе аэропорта. «Самолет из Москвы приземлился в Надыме, а борт из Тюмени сел в Новом Уренгое. Планируется, что московский рейс вылетит из Надыма в 10:30, по тюменскому рейсу информации пока нет. Кроме того, все вертолетные рейсы перенесены на 9 ноября, в том числе и обслуживающий переправу», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Ранее URA.RU рассказало, что 7 ноября в Салехарде и Новом Уренгое отменили вертолетные рейсы. Самолеты взлетали по расписанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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