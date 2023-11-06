В ЯНАО 7 ноября в аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя перенесены вылеты больше десятка вертолетных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах аэропортов.
«В аэропорту Салехарда на 11 часов утра еще не вылетел ни один вертолет, в том числе и для обслуживания переправы. Вылеты в Сеяху и Яр-Сале уже отменены и перенесены на завтра, остальные рейсы задерживаются до улучшения погодных условий», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.
В аэропорту Нового Уренгоя отменены все рейсы в поселок Новый Порт, задерживаются вылеты в Игарку (Красноярский край), Тазовский и Бованенково. В пресс-службе аэропорта пояснили, что вертолеты не могут вылететь из-за погодных условий по маршруту следования.
В ЯНАО 7 ноября в аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя перенесены вылеты больше десятка вертолетных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах аэропортов. «В аэропорту Салехарда на 11 часов утра еще не вылетел ни один вертолет, в том числе и для обслуживания переправы. Вылеты в Сеяху и Яр-Сале уже отменены и перенесены на завтра, остальные рейсы задерживаются до улучшения погодных условий», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. В аэропорту Нового Уренгоя отменены все рейсы в поселок Новый Порт, задерживаются вылеты в Игарку (Красноярский край), Тазовский и Бованенково. В пресс-службе аэропорта пояснили, что вертолеты не могут вылететь из-за погодных условий по маршруту следования. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале с 3 ноября ухудшились погодные условия, было объявлено штормовое предупреждение. Вертолетное сообщение между ямальскими населенными пунктами было затруднено.