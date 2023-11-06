06 ноября 2023
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04 ноября 2023
03 ноября 2023

В ЯНАО десятки вертолетов не могут подняться в воздух. Скрин

В аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя массово отменяются вертолетные рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, зима, ми-8, ми8, ми 8
В Новом Уренгое и Салехарде задерживаются вертолеты в населенные пункты Фото:

В ЯНАО 7 ноября в аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя перенесены вылеты больше десятка вертолетных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах аэропортов.

«В аэропорту Салехарда на 11 часов утра еще не вылетел ни один вертолет, в том числе и для обслуживания переправы. Вылеты в Сеяху и Яр-Сале уже отменены и перенесены на завтра, остальные рейсы задерживаются до улучшения погодных условий», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

В аэропорту Нового Уренгоя отменены все рейсы в поселок Новый Порт, задерживаются вылеты в Игарку (Красноярский край), Тазовский и Бованенково. В пресс-службе аэропорта пояснили, что вертолеты не могут вылететь из-за погодных условий по маршруту следования.

Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале с 3 ноября ухудшились погодные условия, было объявлено штормовое предупреждение. Вертолетное сообщение между ямальскими населенными пунктами было затруднено.

В аэропорту Салехарда задержаны и отменены вертолетные рейсы
В аэропорту Салехарда задержаны и отменены вертолетные рейсы
Фото:
В аэропорту Нового Уренгоя отменяют вертолетные рейсы
В аэропорту Нового Уренгоя отменяют вертолетные рейсы
Фото:

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В ЯНАО 7 ноября в аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя перенесены вылеты больше десятка вертолетных рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах аэропортов. «В аэропорту Салехарда на 11 часов утра еще не вылетел ни один вертолет, в том числе и для обслуживания переправы. Вылеты в Сеяху и Яр-Сале уже отменены и перенесены на завтра, остальные рейсы задерживаются до улучшения погодных условий», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. В аэропорту Нового Уренгоя отменены все рейсы в поселок Новый Порт, задерживаются вылеты в Игарку (Красноярский край), Тазовский и Бованенково. В пресс-службе аэропорта пояснили, что вертолеты не могут вылететь из-за погодных условий по маршруту следования. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале с 3 ноября ухудшились погодные условия, было объявлено штормовое предупреждение. Вертолетное сообщение между ямальскими населенными пунктами было затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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