Челябинский губернатор Текслер запретил мигрантам водить маршрутки и такси

08 ноября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Иностранным гражданам в Челябинской области запрещено водить автобусы и такси с 1 января 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому мигрантам в регионе запрещено водить маршрутки и такси. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами… на территории Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и в междугородном сообщении. Распространить запрет на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями», — говорится в документе. Хозяйствующим субъектам необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением до 1 марта 2024 года. Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому мигрантам в регионе запрещено водить маршрутки и такси. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами… на территории Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении и в междугородном сообщении. Распространить запрет на деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителями», — говорится в документе. Хозяйствующим субъектам необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением до 1 марта 2024 года. Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2024 года.